Voli regolari, navi ferme. Questa la situazione dei trasporti nell’Isola alle prese con l'ondata di maltempo.

I collegamenti marittimi sono bloccati a Cagliari e Olbia. Per questa sera annullata la partenza del traghetto da Cagliari per Civitavecchia, mentre domani non arriverà la nave da Napoli.

In Gallura la situazione meteorologica è al momento stabile, ma le previsioni danno un forte aumento del vento e delle piogge che causeranno mareggiate. In maniera preventiva i collegamenti marittimi dal porto Isola Bianca di Olbia della compagnia Moby per Civitavecchia previsti per questa sera sono stati annullati.

Annullate anche le corse del traghetto da Santa Teresa Gallura a Bonifacio, in Corsica, a causa del mare forza 8, previsto in aumento fino a forza 9. Le corse della mattinata sono state operate con ritardi, mentre quelle del pomeriggio, a partire dall'ultima delle ore 12.39 da Bonifacio a Santa Teresa Gallura, sono sospese fino alla giornata di domani.

Quanto ai voli, per ora tutto procede regolarmente all’aeroporto di Elmas. I voli potrebbero essere condizionati dal vento trasversale, ma al momento non ci sono le condizioni per uno stop. La situazione potrebbe cambiare solo in caso di forte aumento delle precipitazioni e bombe d'acqua che possono condizionare l'operatività dello scalo.

