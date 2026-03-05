Raid notturni di ladri di grondaie a Sassari, da diversi edifici sono sparite tubi di rame, staccati dalle facciate e fatti sparire.

Operazioni effettuate nel cuore della notte anche a più riprese. Come in un edificio in viale San Francesco, nel quartiere Cappuccini, dove i razziatori di rame hanno “operato” due notti di seguito per staccare le porzioni di grondaia che sono state caricate su un furgoncino.

Nessuno si è accorto della doppia visita notturna, solo in mattinata le vittime hanno visto i risultati della razzia

