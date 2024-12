Natale da battere i denti in Sardegna, con temperature sotto zero in diverse località. E non solo ad alta quota.

La minima più bassa di questo 25 dicembre è stata registrata dalla stazione meteo di Fonni Massiloi, -6,6 gradi a 850 metri d’altitudine. Sei gradi sotto zero (-6,1 per la precisione) anche a Buddusò, secondo i dati riferiti da Sardegna Clima Aps.

Rilevate temperature gelide anche dalle due stazioni di Samugheo, altitudine di neanche 300 metri: -5,5 e -4,8. In agro di Asuni e in agro di Fonni -3,8, sui 1.570 metri del Bruncuspina -3,7, stessa temperatura rilevata nella zona industriale di Ottana, a 166 metri di altitudine. Gelo anche a Sant’Anna e nell’agro di Oristano, con minime che sono arrivate a -3.

Anche la stazione di Sassari Monte Oro ha rilevato una minima sotto zero, -1 per la precisione. Freddo anche nel Sud, dove l’unica temperatura sotto zero è stata però rilevata a Santadi (-0,3). Ma in diverse località la minima ha superato di pochissimo lo zero: Iglesias, Sinnai, Sant’Andrea Frius, San Sperate. Il termometro di Cagliari Pirri ha invece rilevato una minima notturna di 2,8 gradi.

Per Santo Stefano si prevede una leggera risalita delle temperature minime.

