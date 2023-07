Assume contorni concreti la Consulta giovani della Sardegna per il coordinamento delle attività di tutte le consulte dell’Isola. «Questi organismi - spiega Gian Luca Atzori, uno degli artefici del progetto, con il compito di guidare la rete dei gruppi - coltivano il rapporto tra giovani, istituzioni e politica. Un ruolo che nessun altro ente svolge nel contesto sardo». Per questo motivo la rete Tessiu, attiva da diversi anni, ha deciso di promuovere la creazione di un organo regionale che metta insieme tutte le consulte giovanili dell’Isola. «Tessiu è un termine che richiama l’intreccio del tappeto tradizionale sardo e nasce dalla redazione di una Carta delle Consulte Giovanili», dichiara Rebecca Pisanu, presidente delle consulte del Sud Sardegna. Nel 2015 il progetto ha raccolto 77 gruppi presenti sull’Isola, in particolare sotto la guida della Consulta di Bauladu. Nel 2018, Tessiu ha riunito 160 consulte provenienti da tutte le province, con l’obiettivo di strutturare una rete di rappresentanze territoriali che possa dialogare con la Regione e avere voce all’interno delle politiche giovanili promosse da Cagliari.

Il lavoro nel territorio

«La pandemia ha senz’altro assestato un duro colpo alle politiche giovanili regionali e al lavoro delle consulte, le quali a causa anche di un difficile ricambio generazionale hanno visto diverse realtà scomparire dopo anni di importante lavoro per le comunità», aggiunge Emanuele Orrù, presidente delle Consulte dell’oristanese. Ma sono nate anche tante altre realtà virtuose che hanno portato nuova linfa al movimento giovanile sardo, in particolare con la nascita delle prime consulte intercomunali delle Unioni dei Comuni, «fondamentali per permettere lo sviluppo dei gruppi anche nelle zone interne più marginali o più afflitte da spopolamento e carenza di nuove leve», sottolinea Chiara Zanza, presidente delle Consulte della Provincia di Sassari. Intanto, è stato avviato un censimento per capire quali slanci ed energie caratterizzano le consulte (Link: https://forms.gle/22ko9F5tQoNeZr5DA). E all’orizzonte c’è la legge di riforma delle politiche giovanili in discussione in Consiglio regionale «il cui iter - assicura Gian Luca Atzori - verrà seguito con grande attenzione dalla nascente Consulta giovani della Sardegna».

© Riproduzione riservata