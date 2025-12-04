Vogliono accedere a tutti i dati in possesso della Procura di Genova i legali degli indagati nella cosiddetta inchiesta Traghettopoli. È già scontro tra accusa e difese nel primo atto della maxi consulenza sulle caselle di posta elettronica di 14 dirigenti del Gruppo Moby, file che secondo gli investigatori contengono le informazioni di 34mila viaggi omaggio sui traghetti di Vincenzo Onorato.

Le difese, ieri, hanno ribadito la necessità di un accesso senza alcuna limitazione di privacy nelle caselle di posta elettronica. Il confronto serrato è stato tra il pm Walter Cotugno e gli avvocati degli oltre 120 indagati per corruzione e altri reati (ufficiali della Guardia Costiera, direttori marittimi, manager della Moby, funzionari pubblici, politici, magistrati e appartenenti alle forze dell’ordine).

Gli avvocati di Moby hanno annunciato una richiesta di incidente probatorio, atto che congela le indagini. Nell’aula udienze del processo sul ponte Morandi, c’erano anche diversi avvocati sardi (tra loro Marzio Altana, Sara Pala, Pietro Carzedda, Luca Montella e Pierfranco Tirotto).

L’accesso senza limitazioni ai dati è importante per le difese, perché gli elementi raccolti escluderebbero nella maggior parte dei casi trattamenti di favore per l’armatore. Tra gli indagati il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, l’ex presidente dell’autorità portuale della Sardegna, Massimo Deiana e Roberto Isidori, vicecapo di gabinetto del ministro Matteo Salvini (del tutto estraneo all'indagine della Procura ligure), che sostengono con forza di non avere mai assunto decisioni o preso provvedimenti favorendo il gruppo Moby. Alcuni degli episodi contestati sono avvenuti a Porto Torres. Ora si attende un importante pronunciamento della Cassazione (10 dicembre). Non è escluso che già in questa prima fase delle indagini possa essere richiesta l’archiviazione di numerose posizioni.

© Riproduzione riservata