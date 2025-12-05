Autovelox, giro di vite in Sardegna: solo 24 sono registrati, gli altri devono essere disattivatiIl “pasticcio” del censimento e del requisito di omologazione: il Ministero dà l’ok solo a pochi dispositivi comunali. Si rischiano il caos e una pioggia di ricorsi e impugnazioni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Registrati ma comunque non a norma. L’obbligo di iscrizione degli autovelox al Ministero ha salvato solo 24 dispositivi dell’Isola (più quelli della Polizia Stradale). Il resto dovrà essere disattivato. Ma gli esperti avvertono: «Senza omologazione le multe restano impugnabili». E intanto gli automobilisti sembrano approfittarne, sfrecciando sulle strade ormai prive di dispositivi.
Gli articoli completi di Luca Mascia e Riccardo Spignesi su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital