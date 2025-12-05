Registrati ma comunque non a norma. L’obbligo di iscrizione degli autovelox al Ministero ha salvato solo 24 dispositivi dell’Isola (più quelli della Polizia Stradale). Il resto dovrà essere disattivato. Ma gli esperti avvertono: «Senza omologazione le multe restano impugnabili». E intanto gli automobilisti sembrano approfittarne, sfrecciando sulle strade ormai prive di dispositivi. 

