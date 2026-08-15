Meteo, rischio temporali sulla Sardegna ma resta alto il pericolo incendiBollettino con criticità ordinaria fino a domani sera. Attenzione elevata anche per i roghi
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Il cielo azzurro e il sole lasciano spazio alle nuvole e alla pioggia. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta per temporali valido dal pomeriggio di oggi fino alle sei di domani sera.
In particolare si tratta di un avviso che evidenzia criticità ordinaria (codice giallo) con rischio idrogeologico per temporali su tutta la Sardegna ad eccezione, nella giornata di domani, di Gallura e provincia di Sassari.
Già nei giorni scorsi, soprattutto nel centro-nord Sardegna, si sono verificati temporali e grandinate. Come successo a Bitti e Bonorva.
Sulla Sardegna però rimane alta la guardia sul rischio incendi. Tra oggi e domani la previsione di pericolo è alta (arancione ovvero “attenzione rinforzata”) nella fascia centrale dell’Isola, da nord a Sud.
(Unioneonline/A.D.)