La settimana di Ferragosto porta con sé qualche disagio nella gestione dei rifiuti, ma anche una notizia positiva che riguarda il ripristino di un servizio importante. Il ritiro della plastica, infatti, è temporaneamente sospeso a causa delle difficoltà che stanno bloccando la filiera regionale del riciclo. Il sindaco Salvatore Pes spiega che «il nostro operatore sta riscontrando difficoltà legate alla capacità degli stoccaggi. Per questo motivo si rende necessaria una sospensione della raccolta per la settimana corrente. Invitiamo i cittadini a non esporre i mastelli ea continuare a differenziare la plastica in casa. La Regione si sta attivando per autorizzare stoccaggi straordinari che permettono almeno il ritiro, evitando il blocco totale della filiera».

Accanto alla sospensione della plastica arriva però una buona notizia: da qualche giorno l'Eco Centro Sardegna ha ripristinato il ritiro domiciliare e il conferimento presso l'ecocentro dei rifiuti ingombranti ovvero lavatrici, lavastoviglie, cucine, forni a microonde e altri grandi elettrodomestici. L'ecocentro comunale sarà aperto con orario estivo: – martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12, sabato pomeriggio dal

© Riproduzione riservata