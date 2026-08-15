Bosa, stretta sui tour in barca abusivi: sanzioni della Guardia costieraScoperti anche dipendenti del settore pubblico che svolgevano l’attività commerciale senza regole
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Tour in barca, a pagamento per i vacanzieri, ma senza le autorizzazioni. La Guardia costiera a Bosa ha sanzionato i conduttori di diverse imbarcazioni durante un’operazione in mare volta al contrasto dell'abusivismo nel settore del diporto e del trasporto passeggeri.
È emerso che numerose attività venivano svolte in totale assenza di autorizzazioni e dei requisiti di legge previsti per il servizio di noleggio di unità da diporto.
All'esito delle verifiche, si legge in una nota, ai conduttori delle imbarcazioni — in alcuni casi si tratta di dipendenti pubblici — sono state contestate sanzioni per esercizio abusivo di attività commerciale. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il litorale.
(Unioneonline/A.D.)