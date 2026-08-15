La Sardegna brucia anche a Ferragosto: elicotteri e Super Puma in volo ad Arzana e VillaurbanaDue roghi sono scoppiati nelle campagne dei due paesi, quattro i mezzi aerei impiegati per domare le fiamme
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La Sardegna continua a bruciare, anche nel giorno di Ferragosto.
Due i grossi incendi divampati in mattinata nell’Isola, ad Arzana e Villaurbana.
Nelle campagne di Arzana le fiamme hanno colpito la zona di Costa Crareu, si sono alzati in cielo due elicotteri leggeri partiti dalle basi di San Cosimo e Sorgono. Presente anche il GAUF (Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco) di Lanusei, la cui Stazione del Corpo Forestale coordina le operazioni di spegnimento.
In località Zicchiria, a Villaurbana, sono intervenuti un Super Puma e un elicottero leggero proveniente da Fenosu. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Villaurbana.
(Unioneonline)