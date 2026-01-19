Meteo in peggioramento: di nuovo chiusa la Statale 195 “Sulcitana”La strada era stata riaperta per qualche ora per consentire il rientro dei pendolari. Poi il nuovo stop, con un’ora di anticipo
Nuovamente chiusa al traffico (con un’ora di anticipo rispetto alle 21 inizialmente previste) la Statale 195 “Sulcitana”, a causa del progressivo peggioramento delle condizioni meteo a causa del ciclone Harry.
Un primo stop alla circolazione era scattato poco prima delle 12 di lunedì. Poi la decisione di riaprire la strada al traffico, nel tratto tra il km 5 e il km 11, a partire dalle 17, per agevolare il ritorno a casa dei pendolari che si sono recati al lavoro.
A sera, la nuova disposizione, dovuta alla situazione meteo di nuovo in peggioramento.
