Un avviso di allerta meteo per codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali è stato emesso dal Centro funzionale decentrato di Protezione civile per la Sardegna.

L’arco temporale interessato è quello che va dal primo pomeriggio di oggi, 21 novembre, fino alle 14.59 di domani. Le aree di allerta sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

