Entra in tabaccheria armato di coltello, la titolare lo mette in fuga: 52enne arrestato a SardaraIl malvivente a volto coperto è stato bloccato a pochi metri dal locale dai carabinieri, intervenuti subito dopo l'allarme, e arrestato per tentata rapina aggravata
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Un’azione rapida e chirurgica dei carabinieri della stazione di Sardara ha permesso di assicurare alla giustizia l’autore di una violenta tentata rapina a mano armata.
I fatti si sono consumati nel centro della cittadina: un uomo con il volto coperto da un passamontagna e armato di coltello ha fatto irruzione in una tabaccheria, puntando l’arma contro la titolare per farsi consegnare l'incasso. La ferma reazione della donna ha però spinto il malvivente a desistere e a fuggire a piedi nel tentativo di far perdere le proprie tracce.
La fuga è durata pochissimo. La segnalazione della commerciante ha infatti incrociato una pattuglia in servizio di controllo proprio in quella zona. Intercettato a breve distanza, il rapinatore è stato subito bloccato e disarmato prima che potesse scappare.
Identificato in un 52enne del posto, l'uomo è stato arrestato in flagranza per tentata rapina aggravata e porto abusivo di armi.
(Unioneonline/En.Ne.)