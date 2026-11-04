Proseguono a Vallermosa i lavori per la demolizione e la ricostruzione del onte sul Rio Gora Manna, a margine del centro abitato. Con la determinazione del Servizio tecnico del 3 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il Comune ha approvato il quarto stato di avanzamento dei lavori e il relativo certificato di pagamento.

L’intervento ha una funzione importante sul fronte della sicurezza idraulica. Il tratto urbano del Rio Gora Manna è infatti interessato da aree classificate a pericolosità idraulica elevata e molto elevata. La demolizione e ricostruzione del ponte è stata individuata dal Comune come opera prioritaria per contribuire alla mitigazione del rischio legato ai fenomeni di piena.

(Unioneonline/En.Ne.)

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