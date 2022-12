Grave incidente ieri a Villanovafranca, lungo la strada provinciale 5.

Una ragazza di 20 anni, studentessa nata a Isili e residente a Gergei, ha perso il controllo della sua Lancia Y a causa del manto stradale scivoloso ed è finita fuori strada in un campo vicino alla carreggiata.

La giovane ha riportato diversi traumi, sul posto oltre ai carabinieri della stazione di Villanovafranca sono intervenuti anche i soccorritori del 118, che l’hanno portata all’ospedale civile di San Gavino Monreale.

La ventenne per fortuna non è in pericolo di vita nonostante le numerose ferite. I documenti di guida e di circolazione del mezzo sono risultati essere regolari, il mezzo è stato rimosos da un carroattrezzi.

(Unioneonline/L)

