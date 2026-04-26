La magistratura ha disposto la riconsegna alla famiglia della salma di Leonardo Mocci, il giovane muratore di 23 anni ucciso nella notte fra mercoledì e giovedì scorso, in piazza Settimio Severo a Monserrato.

Dopo la perizia necroscopica eseguita dal medico legale Roberto Demontis, il giudice ha ora autorizzato i funerali, col rito funebre che si terrà lunedì pomeriggio, nella chiesa di Santa Barbara, a Villacidro, paese della vittima e della famiglia.

L’autopsia ha confermato che il giovane è stato colpito da un colpo di una pistola di grosso calibro, sparato da distanza ravvicinata, col proiettile che ha raggiunto il cuore, provocando la morte quasi immediata.

Le indagini sull’accaduto sono portate avanti dai carabinieri del Nucleo operativo di Quartu, della Stazione di Monserrato e del Comando provinciale di Cagliari che avrebbero ormai ricostruito il mosaico della drammatica vicenda. Un'inchiesta portata avanti con l'esame delle immagini di diverse telecamere del Comune piazzate nella zona del delitto, nonché attraverso interrogatori e confronti e con la raccolta di testimonianze. Determinanti anche gli accertamenti del Ris effettuati nella piazza del delitto nelle ore successive alla morte Mocci. Sugli sviluppi dell’inchiesta al momento il riserbo degli inquirenti è totale. Ma l'indagine sarebbe davvero ad una svolta.

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