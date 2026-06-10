Ha minacciato i carabinieri che l’avevano appena scoperto alla guida di un’auto sottoposta a fermo amministrativo. Per questo motivo un uomo di 61 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri durante un controllo alla circolazione stradale a Sanluri.

I militari hanno fermato l'uomo mentre era guida della propria utilitaria lungo le vie del centro abitato. Nel corso delle verifiche è emerso che sul veicolo gravava un provvedimento di fermo amministrativo. A quel punto l’uomo, secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe rivolto gravi minacce nei confronti dei carabinieri nel tentativo di evitare la sanzione e il sequestro del mezzo. L’uomo dunque è stato anche denunciato.

(Unioneonline/A.D)

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