Incidente stradale a Guspini. Un uomo è stato investito questa sera in via Mazzini. È successo intorno alle 19 e 30: le condizioni del ferito, travolto da un’auto mentre attraversava la strada, sono molto gravi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118. Da Cagliari è arrivato anche l’elisoccorso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

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