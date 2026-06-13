L’incidente
13 giugno 2026 alle 19:34aggiornato il 13 giugno 2026 alle 20:43
Guspini, investito mentre attraversa la strada: è graveÈ successo in via Mazzini, necessario l’intervento dell’elisoccorso
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Incidente stradale a Guspini. Un uomo è stato investito questa sera in via Mazzini. È successo intorno alle 19 e 30: le condizioni del ferito, travolto da un’auto mentre attraversava la strada, sono molto gravi.
Sul posto è intervenuto il personale del 118. Da Cagliari è arrivato anche l’elisoccorso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari.
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