Avrebbe riportato un trauma cranico al termine di una lite sul posto di lavoro con un collega. È questa la prima ricostruzione di quanto accaduto sulla Giara di Gesturi.

Immediati i soccorsi del 118. È stato attivato anche l’elisoccorso per trasportare il ferito in ospedale a Cagliari: stando a quanto trapela, non sarebbe in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata