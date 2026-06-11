L’intervento
11 giugno 2026 alle 13:51
Lite fra colleghi sulla Giara, un ferito: arriva l’elisoccorsoTrasporto a Cagliari per un trauma cranico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Avrebbe riportato un trauma cranico al termine di una lite sul posto di lavoro con un collega. È questa la prima ricostruzione di quanto accaduto sulla Giara di Gesturi.
Immediati i soccorsi del 118. È stato attivato anche l’elisoccorso per trasportare il ferito in ospedale a Cagliari: stando a quanto trapela, non sarebbe in pericolo di vita.
© Riproduzione riservata