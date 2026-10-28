San Gavino, in ospedale un corso di formazione sulle aritmieL’attività formativa avrà una durata complessiva di 8 ore
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La ASL Medio Campidano organizza un nuovo evento formativo ECM accreditato in Sardegna dal titolo “Corso sulle Aritmie”, promosso dalla struttura complessa Formazione e Accreditamento ECM in collaborazione con la direzione generale e il presidio ospedaliero “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale. Il corso è organizzato dalla struttura complessa cardiologia e Utic dell’ospedale diretta dalla dottoressa Maria Valeria Demontis.
L’appuntamento è fissato per il 30 ottobre presso la sala riunioni del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale. Il percorso formativo riconosce 8 crediti ECM ed è rivolto a un massimo di 40 partecipanti (Medici chirurghi, infermieri e infermieri pediatrici). I responsabili scientifici sono la dottoressa Maria Valeria Demontis e il dottor Roberto Floris.
Il corso consentirà di acquisire competenze teoriche e pratiche nel riconoscimento e nella gestione delle principali aritmie cardiache, con particolare attenzione all’inquadramento diagnostico, alla valutazione del rischio e ai percorsi clinico-assistenziali. I partecipanti approfondiranno l’interpretazione elettrocardiografica delle principali bradiaritmie e tachiaritmie, il riconoscimento dei segni e dei sintomi di instabilità emodinamica e l’utilizzo appropriato degli strumenti diagnostici e di monitoraggio cardiologico, favorendo così il riconoscimento tempestivo delle aritmie potenzialmente pericolose.
L’attività formativa avrà una durata complessiva di 8 ore e si articolerà attraverso i seguenti temi principali: fondamenti di elettrofisiologia e lettura di elettrocardiogrammi, bradiarditmie e disturbi di conduzione: riconoscimento e indirizzi terapeutici, tachicardie sopraventricolari: riconoscimento e inquadramento clinico-terapeutico, fibrillazione atriale e flutter atriale: riconoscimento e inquadramento clinico-terapeutico, aritmie ventricolari: riconoscimento e inquadramento clinico-terapeutico, discussione e lettura guidata dei tracciati ECG, monitoraggio del ritmo e principali strumenti diagnostici: il punto di vista dell’infermiere, pacemaker e defibrillatori.