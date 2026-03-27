Fiamme questa mattina alle 8 nei giardini pubblici di Guspini, dove è andato a fuoco un locale, completamente distrutto dal rogo.

A causare l’incendio, probabilmente, lo scoppio di una bombola di gas a seguito di un corto circuito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanluri e la Polizia locale, che ha chiuso la strada al traffico. I pompieri hanno fatto appena in tempo a rimuovere dal luogo alcune bombole utilizzate per cucinare, il cui scoppio avrebbe potuto aggravare ulteriormente i danni.

Le indagini sono in corso e sono effettuate dai carabinieri di Guspini. Sono stati sentiti i gestori del locale, dove si consumano pasti e si organizzano feste di compleanno. Hanno dichiarato che ieri sera era tutto regolare e che non c'erano avvisaglie di perdite di gas o altri fatti che lasciassero presagire quanto accaduto.

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