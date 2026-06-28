Protesta nel centro migranti: tensione a VillanovaforruDecine di ospiti in strada, necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma: sotto accusa ci sarebbero le condizioni di vita nella struttura
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Una protesta ha interessato ieri sera il Centro di accoglienza straordinaria per migranti di Villanovaforru, ospitato nell'ex Hotel I Lecci.
Una parte degli ospiti si è riversata sulla strada davanti alla struttura, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno riportato la calma.
Secondo una prima ricostruzione, il malcontento sarebbe legato alle condizioni del centro, ma le cause non sono ancora state chiarite. Alla protesta avrebbero partecipato una quarantina di persone su oltre cento ospiti.
«Stiamo acquisendo tutte le informazioni e per avere un quadro più chiaro», ha detto il sindaco Maurizio Onnis.