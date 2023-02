Sandro Renato Garau è il nuovo segretario del circolo guspinese del Partito Democratico. Il sessantasettenne, ex insegnante ora in pensione, per 25 anni si è seduto nei banchi del consiglio comunale ricoprendo anche la carica di assessore alla Cultura. Subentra a Danilo Serpi, rimasto in carica per due mandati, per un totale di nove anni : «Oltre ad augurare un buon lavoro al neo segretario, sono orgoglioso di aver guidato il PD di Guspini - è il commento di Serpi - Lascio consapevole di aver fatto un buon lavoro; ora cambia il mio ruolo, ma non cambia il mio impegno e la mia passione che metterò a disposizione del nuovo segretario con lealtà, per la crescita del partito».

Il neo segretario Garau, eletto all’unanimità, ha espresso gratitudine per la fiducia e ha parlato dei suoi progetti e delle sue intenzioni alla guida del circolo locale: «Tutto molto semplice da realizzare - esordisce - Ho messo alcune condizioni per far sì che potessi accettare e non essere lasciato solo, in quanto non si va da nessuna parte se si corre da soli». Usando tre parole, che sono sincerità, schiettezza e lealtà, Garau ha descritto il suo impegno per Guspini: «Mettermi, e metterci, tutti in ascolto delle situazioni e dei problemi che sono presenti in paese, soprattutto guardando in faccia la povertà, che è tanta. Ci sono anziani, precari, e tante altre persone che non arrivano a fine mese. Voglio avere un occhio di riguardo per i lavoratori dipendenti, che meritano uguale attenzione e, importantissimo, prestare attenzioni a campagne, imprese e scuole, senza trascurare le borgate che necessitano di importanti interventi, assieme alla valorizzazione della ricchezza cittadina rappresentata dalle tante associazioni presenti, che potrebbe essere un volano di crescita per la comunità».

Il congresso di sabato non è servito solo per l’elezione di Garau come nuovo segretario: sono stati eletti i membri del direttivo, i delegati all’assemblea provinciale e scelti i candidati proposti per le primarie nazionali, che precedono quelle di fine febbraio. Queste hanno visto la vittoria di Stefano Bonaccini con 25 voti, seguito con 5 voti da Elly Schlein e Gianni Cuperlo, e da Paola De Micheli che ha preso un voto.

© Riproduzione riservata