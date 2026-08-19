Una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e della valorizzazione del territorio ha animato piazza XX Settembre in occasione della Corrida Guspinese - Artisti e Cantanti allo Sbaraglio 2026, evento patrocinato dal Comune di Guspini. Numerosi concorrenti, giunti dal Cagliaritano, dall’Oristanese e dal Medio Campidano, hanno regalato al pubblico una serata ricca di emozioni e intrattenimento hanno messo in mostra i propri talenti, tra applausi e risate.

Federico Pilloni, assessore al Commercio e Attività Produttive, commenta: «Anche in questa edizione la Corrida si conferma un appuntamento atteso e partecipato. È una manifestazione che riesce a far esprimere chi non sale abitualmente su un palco e che può comunque regalare emozioni. Continueremo a sostenere questa e tutte le iniziative che animano e rivitalizzano il nostro territorio».

Un ringraziamento va a C.C.N. Apice Guspini, Pro Loco Guspini e Comitato dei Festeggiamenti Santa Maria Assunta, con il patrocinio del Comune di Guspini e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, e in collaborazione con Associazioni e Imprese di Guspini.

Un programma ricco di emozioni e ospiti d’eccezione, reso possibile grazie all’impegno di Pina Serpi, presidente di Apice, agli artisti, agli ospiti, alla giuria, agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, oltre ai numerosi cittadini e visitatori che hanno partecipato con entusiasmo.

Graziella Caria conduttrice della rassegna alla fine ha comunicato « La giuria ha decretato i vincitori 1premio a Sofia Meloni di Uras, 20 anni di Uras cha ha contato “sweet sacrifice” di Evanescence, 2 premio a Paola Noemi Casti 39 anni di Gonnosfanadiga ha cantato in spagnolo “disfruto” di Carla Morrison, 3classificato Bernardino Vacca, 58 di Masullas ha cantato “ti lascio una canzone” dei Nomadi». Invece i premi sono stati assegnati a « Romolo Satta 66 anni che veniva da Cagliari ha cantato “Giordie di Gabri Ponte. Premio per l’esibizione più originale scenica e difficile è andato al duo di 46 anni Efisio Porceddu e Fabrizio Serra di San Gavino che hanno cantato e suonato dal vivo “ho visto un Re “di Jannacci, infine il premio per bravura ma anche perché l’artista più giovane è andato a Morgana Cos 10 anni di Guspini che ha cantato “beautiful things di Benson Boone».

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