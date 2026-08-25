La Gradinata monumentale di Gonnosfanadiga, simbolo tra i più rappresentativi della comunità, è tornata a mostrarsi ai cittadini con un volto nuovo. Lunedì 24 agosto si è svolta l’attesa inaugurazione degli interventi di messa in sicurezza, valorizzazione e illuminazione, uno degli appuntamenti più partecipati e sentiti dell’Estate Gonnese. Grande emozione per i tanti cittadini che hanno preso parte a una manifestazione costruita attraverso momenti diversi, capaci di coinvolgere giovani, associazioni, cori e la storica banda musicale.

In prima linea la Pro Loco, organizzatrice dell’evento, insieme alle tante realtà che hanno contribuito a trasformare la serata in una vera festa della comunità.

Un unico filo conduttore ha accompagnato l’intera cerimonia: il senso di appartenenza a un luogo che, da generazioni, accompagna la vita e la memoria dei gonnesi. La scalinata si presenta oggi sotto nuove vesti. I lavori hanno riguardato la pulizia e la messa in sicurezza dell’intero percorso, con l’installazione di moderni corrimano in acciaio inox. Ma è soprattutto la nuova illuminazione a restituire al monumento una dimensione diversa, mettendone in risalto forme, prospettive e identità anche nelle ore notturne. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini, rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni, oltre agli onorevoli Matta e Lampis. Un momento condiviso che ha confermato quanto la gradinata continui a rappresentare un punto di riferimento per l’intero paese. Il momento più atteso è arrivato al termine della manifestazione, con il taglio del nastro da parte del sindaco e la benedizione del parroco don Luca. Subito dopo, l’accensione delle luci: un istante accolto da applausi e sguardi rivolti verso la lunga scalinata finalmente illuminata. Nella suggestiva atmosfera della notte, in tanti hanno quindi ripercorso quei gradini, riscoprendo un luogo familiare eppure nuovo. Una gradinata rinata, pronta ancora una volta ad accompagnare il cammino della comunità.

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