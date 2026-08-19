Un impegno unitario per trovare le risorse finanziarie per tenere aperto anche in estate il centro di aggregazione sociale, diventato un punto di riferimento anche per un nutrito gruppo di oltre trenta tra adulti e anziani del paese. Così l’intero consiglio comunale ha approvato la mozione presentata dai consiglieri di minoranza e del gruppo misto Silvia Mamusa (prima firmataria), Nicola Orrù, Bebo Casu, Nicola Ennas, Angela Canargiu ed Emanuela Cruccu per chiedere l’’apertura estiva per la fascia adulti che frequenta lo spazio ricreativo del centro di aggregazione. ‘Ogni estate – rimarca la consigliera Silvia Mamusa - le iniziative si concentrano sui minori con l'organizzazione del centro estivo, mentre le attività che coinvolgono gli adulti, un gruppo di circa trenta signore, si interrompono da maggio per riprendere a settembre/ottobre’. Di qui la richiesta del mantenimento di attività che possono ricomprendere una fascia d'età così delicata, soprattutto nei mesi estivi: ‘Abbiamo chiesto – aggiunge Silvia Mamusa – al consiglio di adoperarsi per riattivare almeno qualche apertura o iniziativa che possa coinvolgere le donne di questa fascia di età. Sono lieta che ci sia stata questa disponibilità da parte di tutti i colleghi del consiglio comunale, l'attenzione alle fragilità sociali deve essere una priorità per tutti’. Ora la speranza è che l’amministrazione comunale passi dalle parole ai fatti e trovi le risorse in tempi brevi in modo da riaprire per i tanti anziani un importante servizio ora interrotto per troppe settimane.

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