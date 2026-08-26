Il comandante della Legione carabinieri Sardegna, generale di Brigata Francesco Rizzo, e il comandante provinciale di Cagliari, generale di Brigata Luigi Grasso, hanno visitato a Barumini l'esposizione “Il pensiero creativo, l'Arma contro la violenza”, allestita presso gli spazi del Centro culturale “Giovanni Lilliu”.

Promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari in collaborazione con la Fondazione Barumini Sistema Cultura, la mostra raccoglie 26 opere artistiche e artigianali realizzate da 14 artisti.

Attraverso un variegato itinerario di tecniche e sensibilità visive, il percorso espositivo trasforma l'arte in un veicolo di sensibilizzazione sociale, offrendo un messaggio di speranza e una profonda riflessione sul contrasto alla violenza di genere, sull'importanza dell'empatia e sulla tutela delle vittime vulnerabili.





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