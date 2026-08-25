Manca una programmazione dettagliata degli eventi dell’estate sangavinese e spesso i cittadini, gli emigrati e i turisti non sono a conoscenza delle attività culturali, ricreative organizzate dal Comune o dalle associazioni. Per questo motivo i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Silvia Mamusa (prima firmataria), Bebo Casu, Nicola Orrù, Angela Canargiu, Nicola Ennas ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interrogazione sulla problematica: «Annotiamo – spiega Silvia Mamusa, 52 anni - che non è presente una programmazione degli eventi pianificata come di consueto con un cartellone complessivo degli eventi sportivi, culturali, ricreativi, che sia riconoscibile e fruibile da parte non solo dei cittadini sangavinesi, ma anche da parte di turisti e soprattutto degli emigrati che rientrano durante le ferie. Questo comporta una difficoltà da parte dei fruitori nel rintracciare tutte le iniziative che possono essere, anche in maniera estemporanea, organizzate nella nostra cittadina».

Negli anni passati era consolidato l'utilizzo di una programmazione distribuita dal mese di giugno per tutta l'estate fino a settembre: «Questo – aggiunge Mamusa - consentiva di poter agevolare la partecipazione da parte dei cittadini, evitando anche la sovrapposizione degli eventi, perché si sapeva già da subito quali potevano essere le date per ciascuna iniziativa. Quest'anno non è prevista la rassegna cinematografica e non sono note le iniziative tranne alcune notti bianche che sono state di recente organizzate».

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