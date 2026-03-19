È stato un punto di riferimento per l’intera comunità sangavinese per 28 lunghi anni, ma ora il luogotenente Sergio Passalacqua di recente ha lasciato la stazione dei carabinieri di San Gavino Monreale per una meritata pensione.

E proprio per riconoscere questo ruolo il Comune di San Gavino Monreale ha invitato la cittadinanza a partecipare alla cerimonia istituzionale di pensionamento del luogotenente Sergio Passalacqua che si è svolta in aula consiliare. L'iniziativa vuole essere un momento di riconoscimento e di ringraziamento per il lungo servizio svolto nel territorio con dedizione, professionalità e alto senso delle istituzioni, a beneficio della comunità sangavinese.

«La partecipazione della cittadinanza - spiega il sindaco Stefano Altea –ha rappresentato un segno di stima e vicinanza per una figura che ha accompagnato, con il proprio impegno, tanti anni di vita istituzionale e sociale del nostro Comune. Durante questo anno e mezzo di mandato, ho potuto riscontrare una grande sinergia e sintonia tra amministrazione e forze dell'ordine per garantire la sicurezza e serenità della nostra popolazione. Nei giorni scorsi è venuto a trovarci anche il generale Luigi Grasso, comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, per rendere omaggio alla sua lunga carriera di servizio».

Ha saluto la comunità il luogotenente Sergio Passalacqua originario di Messina: «Ho raggiunto il massimo degli anni consentiti, il mio non è un addio ma semplicemente un ‘a si bi». Due anni fa il luogotente Passalacqua (il figlio Gianluca è a capo della stazione dei carabinieri di Gonnosfanadiga) ha ricevuto l’onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica italiana conferita dal presidente Sergio Mattarella. Il prestigioso riconoscimento, consegnatogli da Stefano Iasson, comandante dei carabinieri della Legione Sardegna, è stata assegnato per la lunga e instancabile attività a servizio dell’Arma. A San Gavino Monreale dal 1997 a oggi i cittadini hanno sempre trovato nei carabinieri della stazione locale un punto di confronto e il riconoscimento è un segno tangibile per chi ha dedicato la sua vita alla comunità, alla famiglia e alla cittadinanza di San Gavino.

Il luogotenente nella sua lunga carriera ha ricevuto ben 9 onorificenze e 4 ricompense. Nel 2021 è stato nominato carabiniere dell’anno in occasione della festa dell’Arma a Roma. Il luogotenente Sergio Passalacqua in passato si è reso protagonista del salvataggio di un anziano introducendosi in un’abitazione nonostante le fiamme e il fumo denso e ancora ha liberato una giovane tenuta segregata in casa dai suoi aguzzini.

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