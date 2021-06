Tutelare tutto il territorio comunale e soprattutto le campagne contro i pericoli delle fiamme. Così l’amministrazione di San Gavino ha affidato all’associazione di protezione civile “Euro 2001” la campagna antincendi che partirà il primo luglio. In più lo stesso sodalizio svolgerà diverse attività di presidio nella prevenzione del Covid-19 e sarà di supporto alla polizia municipale nelle attività di vigilanza e attività ambientale.

Il Comune spenderà per il servizio 10mila euro e di questi 5.500 saranno utilizzati nel 2021 e 4.500 nel 2022. I volontari specializzati dell’Euro 2001 hanno dato prova di grande impegno nelle campagne antincendio anche gli anni scorsi con una squadra operativa di pronto intervento e lotta agli incendi che ha permesso di limitare i danni nel territorio comunale.

E la tutela dell’ambiente e l‘incolumità per le persone è fondamentale per l’assessore Libero Lai: “La convenzione antincendio con l’associazione ‘Euro 2001’, avente funzione di protezione civile, è il tassello principale per la campagna antincendio. C'è un'ottima collaborazione con il presidente Mirko Guerrini e tutti i volontari, sempre pronti e a totale supporto dell'amministrazione. Sarebbe ottimale se ulteriori giovani si integrassero nell'associazione”.

