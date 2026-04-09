Appuntamento il 10 aprile a San Gavino Monreale alle 17.30 nella Galleria Civis in via Roma 104 per parlare dei nuraghi tra identità, cultura e sviluppo.

I “Dialoghi nuragici” organizzati dall’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” sbarcano per la prima volta nella cittadina del Medio Campidano.

San Gavino Monreale rientra nell’articolato programma di eventi che vede protagonista l’Associazione, presente nell’edizione primaverile in 13 città della Sardegna. Inserito nel ciclo di incontri primaverili promossi per conoscere meglio e valorizzare il patrimonio nuragico, l’appuntamento ha come obiettivo quello di raccontare in modo nuovo l’unicità straordinaria e identitaria dell’antica civiltà sarda, straordinario asset di sviluppo economico.

Nuraghi, villaggi, pozzi sacri, tombe dei Giganti sono infatti l’emblema di un patrimonio diffuso in tutta l’Isola, presente in ogni territorio, che rappresenta una risorsa concreta per lo sviluppo e per il futuro dell’Isola. Il 10 a San Gavino Monreale, sarà possibile comprenderne meglio potenzialità e caratteristiche con Pierpaolo Vargiu, Presidente dell’Associazione La Sardegna verso l’Unesco, e Raffaele Paci, Professore di Economia UniCa.

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