Fiamme nelle campagne di Gonnosfanadiga: in volo due elicotteri del Corpo ForestaleRoghi anche a Calangianus e Mores
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Fiamme questo pomeriggio nelle campagne di Gonnosfanadiga, in località C. Ortu, dove il Corpo forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento con il supporto di un elicottero della base di Iglesias. L'evoluzione del rogo ha reso necessario l'intervento di un secondo mezzo aereo decollato dalla base di Fenosu. Sul posto coordina le operazioni il direttore delle operazioni di spegnimento della stazione forestale di Villacidro.
Altri due incendi sono divampati nel corso della giornata. A Calangianus, in località S. Buscinu, è intervenuto un elicottero della base di Limbara, con il coordinamento del Dos della stazione forestale di Monti.
Un terzo rogo ha interessato invece il territorio di Mores, in località R. Benadilesi, dove è intervenuto un elicottero della base di Anela sotto il coordinamento del Dos della stazione forestale di Ozieri.
(Unioneonline/v.f.)