Sanluri, deposito edile a fuoco: i vigili del fuoco mettono al sicuro alcune bombole di gplL’allarme nel primo pomeriggio nella zona industriale
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Allarme nel primo pomeriggio a Sanluri per un incendio divampato in un terreno adibito a deposito di attrezzature e materiali da cantiere edile.
Sul posto il rapido intervento dei vigili del fuoco: le fiamme hanno coinvolto sterpaglie ma anche materiali e masserizie varie.
Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza alcuni contenitori di gpl. Si sono poi dedicati alle operazioni di bonifica dei focolai residui.
Non si registrano persone coinvolte.
(Unioneonline)