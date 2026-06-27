Un’azienda agricola è stata completamente distrutta dalle fiamme ieri sera a Gonnosfanadiga.

Un incendio partito dalla vegetazione in località Pauli Cungiau si è rapidamente esteso coinvolgendo un fienile con circa 300 rotoballe di fieno.

Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco provenienti dai Distaccamenti di Iglesias e Sanluri, che domando le fiamme hanno impedito che l’incendio si propagasse coinvolgendo altre strutture e aree circostanti.

Nulla da fare invece per l’azienda coinvolta, andata completamente distrutta: divorati dal fuoco anche tre autocarri utilizzati per la distribuzione di mangini e il trasporto del latte e due automobili, danneggiata anche parzialmente l’abitazione del proprietario.

Per fortuna non risultano persone coinvolte.

(Unioneonline)

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