È stato accompagnato al carcere di Uta questa mattina Simone Uras, il 43enne di San Gavino arrestato dai carabinieri durante la notte per l’omicidio della madre Maria Atzeni, pensionata di 76 anni.

Il delitto è avvenuto ieri sera nella casa in cui i due vivevano in via Tiziano, a San Gavino.

A scoprire il cadavere è stato il figlio minore della donna, allarmato da una cugina alla quale Simone Uras aveva appena confessato al telefono il litigio in famiglia.

Sul posto i carabinieri della stazione del paese, quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Villacidro al comando del capitano Francesco Capula e i militari del reparto operativo del comando provinciale di Cagliari.

