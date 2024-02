Ha picchiato la madre fino alla morte. Il terribile dramma si è consumato questa sera in una casa di San Gavino.

Stando alle prime sommarie informazioni, un paziente psichiatrico avrebbe colpito la madre in preda a un raptus, uccidendola. La violenza si è interrotta solo alla morte della donna. Le percosse sono state rilevate da un medico del 118.

Sulla vicenda al momento non si conoscono ulteriori particolari. Indagano i carabinieri della compagnia di Villacidro.

