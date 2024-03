L'inquinamento a Piscinas? In linea con i dati storici.

«I primi risultati dell'analisi dell'acqua che scorre nel fiume Piscinas sono rassicuranti: la concentrazione dei metalli pesanti è inferiore rispetto ai dati medi rilevati in passato». Lo comunica il direttore generale dell'Arpas, Alessandro Sanna, che rinvia, a causa delle condizioni meteo, «all'inizio della prossima settimana l'attività di monitoraggio delle acque marine». Anche qui, però, «da un primo campione prelevato nell’immediato dalla Capitaneria di Porto di Oristano, analizzato presso i laboratori dell’Agenzia, risulta che i parametri analizzati rispettano gli Standard di Qualità Ambientale (SQA) di legge, in linea con i dati storici del monitoraggio ambientale».

I dati restano elevati a causa dell'attività mineraria cominciata nel 1848, andata avanti per oltre un secolo in una zona che non è mai stata bonificata. E per escludere qualsiasi rischio in tutta l'area interessata dalla piena dei fiumi, Irvi e Piscinas, colorata di rosso per la presenza dei metalli pesanti provenienti dalle miniere dismesse di Montevecchio, le operazioni di verifica e accertamenti di Arpas continuano attraverso ulteriori campionamenti sulle matrici ambientali.

