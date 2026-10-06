La cultura a San Gavino Monreale non ha età e quest’anno sono già tantissimi gli iscritti (circa 150) ai corsi dell’Università della Terza Età del Monreale che oggi martedì 6 alle 17 nella sede di via Pascoli 10/a inaugurerà il 21esimo anno accademico con la lectio magistralis del giornalista Gian Paolo Pusceddu sul tema ‘Il ruolo del giornalista oggi’.

Il sodalizio culturale, presieduto da Roberto Serra, per il nuovo anno propone un vasto e vario programma di attività che vanno dai corsi didattici (storia, archeologia, botanica, letteratura, olivicoltura, enologia, antropologia, medicina, lingua Inglese e lingua spagnola), corsi pratici (corso di pittura, corso di ballo di gruppo, corso di ginnastica dolce, corso di ballo sardo), visite guidate, lezioni sul campo. «Vi informiamo – spiegano i componenti del direttivo - che per iscriversi non occorre alcun requisito o titolo di studio, i corsi e le conferenze possono essere comprese e seguite da tutti. Le attività si svolgono nell’arco della settimana, ciascuno può scegliere liberamente i corsi da frequentare, il sabato si effettuano le visite guidate con pranzo in ristorante o le lezioni sul campo di mezza giornata».

Le iscrizioni sono già aperte nella sede di via Pascoli 10/a e le attività in sede martedì 6 ottobre. Per informazioni chiamare ai seguenti numeri di telefono 3804750105 (Roberto) 3206487685 (Gigi) 3494111974 (Salvatore) scrivere alla mail uni3@uni3delmonreale.it o consultare il sito uni3delmonreale.it le iscrizioni possono essere fatte anche online. La cultura contribuisce a tenere allenata la mente e a confrontarsi. L’Università del Monreale è vicina a chi vuole fruire del piacere e della ricchezza della cultura ad ogni età.

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