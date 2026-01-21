Nella giornata odierna, i carabinieri di Furtei hanno denunciato due allevatori, rispettivamente di 26 e 36 anni, residenti a Serrenti e Villamar, entrambi già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili del reato di ricettazione.

L’intervento è scaturito durante un controllo eseguito all’interno di un ovile situato nell’agro di Furtei. Durante l’ispezione, i militari hanno notato un refrigeratore per il latte della capienza di 600 litri, la cui presenza ha destato immediati sospetti.

Alle richieste di chiarimenti sulla provenienza del macchinario, il 26enne ha riferito di averlo ricevuto in prestito dal 36enne di Villamar.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri, tramite le banche dati, hanno smentito tale versione e constatato la provenienza illecita del bene. Il furto del refrigeratore, infatti, era stato denunciato lo scorso dicembre. Il macchinario è stato immediatamente recuperato e restituito al legittimo proprietario.

