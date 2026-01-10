Il teatro contemporaneo nell'Isola è un mondo da scoprire, e sempre ricco di nuove proposte che girano i territori: una di queste è lo spettacolo "Adeus", che dopo le date dei giorni scorsi a Sassari e Ozieri compie una tappa anche a Sanluri, dalle 20:30 di domenica 11 al Teatro comunale Akinu Congia.

Nella cornice del parco s'Arei di via Azuni, Cedac Sardegna porta in trasferta una piece coreografica tra equilibrismi, contorsionismi e musica dal vivo, creata e interpretata dalle attrici e performer Lupa Maimone, Vinka Delgado, Simona Ceccobelli, Ayelén Tejedor ed Elisa Zedda. Nei suoi sessanta minuti di durata, le cinque protagoniste raccontano di non attendere altro che l'ineluttabile invecchiamento, riappropriandosene invece con orgoglio, in un capovolgimento ironico che mette in discussione gli sterotipi legati all'età e al corpo femminile che cambia.

Una produzione internazionale della coraggiosa compagnia Oltrenotte – con sede nel capoluogo e direzione artistica di Maimone – con La Vispera e l'Antic Teatre Barcelona, contando inoltre la collaborazione artistica di Florent Bergal, il disegno luci di Riccardo Serra, la fotografia di Francesco Rosso di Casa Uiza e le residenze e i supporti messi a disposizione da Tersicorea e Cafe de las artes.

