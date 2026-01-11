Camminava per le vie del centro di Sanluri, e appena ha visto una pattuglia dei carabinieri ha cercato di dileguarsi.

Un comportamento sospetto che non è sfuggito ai militari della locale Stazione, che hanno deciso di sottoporre a controllo l’uomo, un 45enne disoccupato del posto.

La perquisizione personale e quella successiva presso l’abitazione hanno consentito di ritrovare in suo possesso oltre 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e circa 2.000 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attiva di spaccio, tutto sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata