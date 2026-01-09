I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno arrestato per rapina impropria una donna 30enne dell’hinterland.

L’allarme è stato lanciato da un cittadino che, mentre faceva acquisti in un esercizio commerciale del centro di Gonnosfanadiga, ha visto la sua macchina lasciata poco prima in sosta, una Fiat Panda, guidata da una sconosciuta.

La donna scappando è andata a sbattere contro una Jaguar posteggiata non lontano, per poi terminare la sua corsa nel centro della strada proprio in mezzo al traffico. Scesa subito dall’auto ha cercato di scappare a piedi ma i carabinieri, arrivati sul posto, l’hanno immobilizzata.

Sottoposta a perquisizione personale è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico e una dose di hashish, successivamente sottoposti a sequestro.

Formalmente dichiarata in stato di arresto per rapina impropria e denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere, è stata condotta in caserma e poi posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

(Unioneonline)

