Bimbo di 6 anni investito in bici a Vilanovaforru, è graveIl piccolo è stato trasportato d’urgenza al Brotzu con l’elisoccorso
Un bimbo dei sei anni è stato investito nel pomeriggio mentre si trovava in sella a una piccola bicicletta a Villanovaforru, lungo la provinciale che porta a Sanluri.
Le sue condizioni sono gravi: il bambino è stato trasportato all’ospedale Brotzu a bordo dell’elisoccorso dell’Areus.
Alla guida del veicolo, un’Ape, stando alle prime informazioni, c’era un pensionato del paese, che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Furtei, che dovranno ricostruire la dinamica.
Per fortuna non è rimasto coinvolto anche un altro bambino che si trovava con l’amichetto gravemente ferito.
(Unioneonline)