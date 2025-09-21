Un bimbo dei sei anni è stato investito nel pomeriggio mentre si trovava in sella a una piccola bicicletta a Villanovaforru, lungo la provinciale che porta a Sanluri. 

Le sue condizioni sono gravi: il bambino è stato trasportato all’ospedale Brotzu a bordo dell’elisoccorso dell’Areus. 

Alla guida del veicolo, un’Ape, stando alle prime informazioni,  c’era un pensionato del paese, che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. 

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Furtei, che dovranno ricostruire la dinamica. 

Per fortuna non è rimasto coinvolto anche un altro bambino che si trovava con  l’amichetto gravemente ferito. 

