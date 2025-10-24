Bimba grave dopo l’incidente, il padre: «Un errore farla viaggiare senza seggiolino»Tre giorni fa lo schianto all’ingresso del paese, l’uomo era alla guida di una minicar: «Non fate il mio stesso errore, basta un attimo per perdere tutto»
«So di aver sbagliato a far viaggiare mia figlia senza seggiolino, mi prendo le mie responsabilità. Ai genitori dico: non fate il mio stesso errore, basta un attimo per perdere tutto».
A meno di 48 ore dall’incidente di martedì a Villacidro per il quale una bambina di 18 mesi è stata ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari in gravissime condizioni, il padre della piccola – 28enne che era al volante dell’auto, una minicar, e di cui non pubblichiamo il nome per tutelare la minore – rivive quei momenti terribili.
