Fermato perché usava il cellulare alla guida, è risultato anche positivo all’alcol test.

È successo nella notte a Ussaramanna, dove i carabinieri hanno ritirato la patente a un 43enne residente a Lunamatrona.

L’uomo è stato fermato in via Marmilla, era alla guida di una Volkswagen Tiguan appartenente a una donna residente anche lei a Lunamatrona. I carabinieri volevano multarlo per l’uso del telefono alla guida ma, viste le sue condizioni, hanno deciso di procedere all’alcol test, che ha evidenziato un tasso di oltre il doppio del limite consentito di 0,5 grammi al litro.

Così è scattato il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato affidato alla proprietaria. L’uomo è stato anche deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata