Quattro denunce alla Procura della Repubblica, sei segnalazioni alla Prefettura, oltre un etto di droga e quattro coltelli sotto sequestro. E, ancora, 18 veicoli perquisiti e 32 persone identificate.

È il bilancio della raffica di controlli effettuati dai carabinieri la scorsa notte nei locali della movida tra la Trexenta e il Campidano.

In azione 42 militari delle delle Stazioni di Guasila, Villamar e Furtei, in collaborazione con il nucleo cinofili della Compagnia carabinieri di Cagliari, nell’ambito di un servizio coordinato della Compagnia di Sanluri per contrastare il consumo e lo spaccio di stupefacenti.

Durante i controlli il fiuto del cane antidroga dell’unità cinofila ha permesso di individuare i clienti che nascondevano dosi di stupefacenti – marijuana, cocaina e hashish – nelle tasche, alcuni per uso personale, altri, tra cui il gestore di uno dei locali, per lo smercio.

Nel corso delle perquisizioni per tre avventori è scattata anche la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere, in quanto sono stati trovati loro addosso due coltelli a serramanico, un bisturi chirurgico e un cutter professionale.

(Unioneonline/l.f.)

