Parchi eolici e fotovoltaici da nord a sud della Sardegna. Il ministero della Cultura aveva detto no, la Regione pure, ma c’erano i pareri favorevoli degli uffici del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Tra i due litiganti, secondo la procedura, decide il Consiglio dei ministri. E oggi a palazzo Chigi ci sono all’ordine del giorno le delibere su trenta progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

Pale e pannelli ovunque (si parlerà anche del porto di Palau) che potrebbero ricevere il via libera da parte del Governo. L’elenco (di seguito) è lungo. E a Roma nel pomeriggio ci sarà anche la presidente della Regione Alessandra Todde, che ribadirà il no sardo all’assalto: «Difenderemo gli interessi dell’Isola con le unghie e con i denti», fanno sapere dal suo staff.

Ecco gli impianti da autorizzare:

un impianto eolico denominato “Boreas” di 60 MW, da realizzarsi nei comuni di Jerzu (NU) e Ulassai (NU), nonché relative opere di connessione

di 60 MW, da realizzarsi nei comuni di Jerzu (NU) e Ulassai (NU), nonché relative opere di connessione un impianto eolico denominato “Sa Corredda”, da realizzarsi nel territorio comunale di Sassari (SS) e delle relative opere di connessione per il collegamento alla RTN attraverso la futura stazione elettrica di SE di smistamento “Porto Torres 2” (SS)

da realizzarsi nel territorio comunale di Sassari (SS) e delle relative opere di connessione per il collegamento alla RTN attraverso la futura stazione elettrica di SE di smistamento “Porto Torres 2” (SS) un impianto agrofotovoltaico e delle opere di connessione per il collegamento alla RTN, nel comune di Sassari (SS)

e delle opere di connessione per il collegamento alla RTN, nel comune di Sassari (SS) una centrale fotovoltaica con mantenimento e miglioramento delle potenzialità agro-zootecniche esistenti da realizzarsi nel Comune di Sindia (NU) e delle relative opere di connessione alla RTN

con mantenimento e miglioramento delle potenzialità agro-zootecniche esistenti da realizzarsi nel Comune di Sindia (NU) e delle relative opere di connessione alla RTN un impianto agro fotovoltaico denominato “Green and Blue Serra Longa ” e delle relative opere di connessione, ubicato nel Comune di Sassari (SS) in località “Serra Longa”

” e delle relative opere di connessione, ubicato nel Comune di Sassari (SS) in località “Serra Longa” un impianto agrofotovoltaico, denominato “Green and Blue Serr'e Arena” e opere di connessione alla RTN, nei Comuni di Palmas Arborea e Santa Giusta (OR)

e opere di connessione alla RTN, nei Comuni di Palmas Arborea e Santa Giusta (OR) un impianto eolico, denominato “Ischinditta” , e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nei comuni di Ozieri (SS), Chiaramonti (SS), Erula (SS) e Tula (SS), in località Monte Sassu

, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nei comuni di Ozieri (SS), Chiaramonti (SS), Erula (SS) e Tula (SS), in località Monte Sassu un impianto eolico, denominato “Bruncu e Niada”, costituito da 14 aerogeneratori e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Ballao (SU) e Armungia (SU)

un parco agrivoltaico, denominato “FS Sassari”, da realizzarsi nel comune di Sassari (SS), in località “Tanca la Campana”

da realizzarsi nel comune di Sassari (SS), in località “Tanca la Campana” un parco agrivoltaico di potenza nominale pari a 60 MW, denominato “Campanedda”, da realizzarsi nel comune di Sassari (SS), in località contrada Campanedda

da realizzarsi nel comune di Sassari (SS), in località contrada Campanedda un impianto eolico, denominato “Pranu Nieddu”, costituito da 14 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale di 6,6 MW, per una potenza complessiva di 92,4 MW, da localizzarsi nel territorio comunale di Siurgus Donigala (SU) e dalle relative opere di connessione per il collegamento alla RTN ricadenti nei Comuni di Suelli (SU) e Senorbi (SU) attraverso la stazione elettrica da realizzare nel Comune di Selegas (SU)

costituito da 14 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale di 6,6 MW, per una potenza complessiva di 92,4 MW, da localizzarsi nel territorio comunale di Siurgus Donigala (SU) e dalle relative opere di connessione per il collegamento alla RTN ricadenti nei Comuni di Suelli (SU) e Senorbi (SU) attraverso la stazione elettrica da realizzare nel Comune di Selegas (SU) progetto di completamento e razionalizzazione del porto commerciale di Palau (SS)

impianto, denominato “Agrivoltaico Macciadosa”, della potenza complessiva rimodulata di 55,55 MW, sito nel comune di Sassari (SS)

della potenza complessiva rimodulata di 55,55 MW, sito nel comune di Sassari (SS) un impianto eolico, denominato “Luminu”, costituito da 17 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 112,2 MW, da realizzarsi nel comune di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca (SU), e delle relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Genoni, Gesturi e Nuragus (SU)

costituito da 17 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 112,2 MW, da realizzarsi nel comune di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca (SU), e delle relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Genoni, Gesturi e Nuragus (SU) un impianto eolico e relative opere di connessione, denominato “Escala”, sito nel comune di Escalaplano (SU)

sito nel comune di Escalaplano (SU) un impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità, denominato “Taccu sa Pruna”, sito nel comune di Esterzili (SU) e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nei comuni di Orroli (SU), Nurri (SU), Serri (SU), Gergei (SU) Mandas (SU), Escolca (SU), Villanovafranca (SU), Segariu (SU), Villamar (SU), Furtei (SU) e Sanluri (SU)

sito nel comune di Esterzili (SU) e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nei comuni di Orroli (SU), Nurri (SU), Serri (SU), Gergei (SU) Mandas (SU), Escolca (SU), Villanovafranca (SU), Segariu (SU), Villamar (SU), Furtei (SU) e Sanluri (SU) un impianto eolico da realizzarsi nella provincia di Sassari, nel comune di Ossi e delle opere e infrastrutture connesse site anche nei territori di Florinas, di Ploaghe e di Codrongianos (SS), inizialmente costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW, per complessivi 31 MW, successivamente rimodulato in riduzione dal proponente con lo stralcio dell'aerogeneratore OS4, ed a parità di ingombro, con l'installazione dei restanti 4 aerogeneratori di potenza unitaria di 7,2 MW, per complessivi 28,8 MW, fatte salve le prescrizioni di cui alle specifiche condizioni ambientali

da realizzarsi nella provincia di Sassari, nel comune di Ossi e delle opere e infrastrutture connesse site anche nei territori di Florinas, di Ploaghe e di Codrongianos (SS), inizialmente costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW, per complessivi 31 MW, successivamente rimodulato in riduzione dal proponente con lo stralcio dell'aerogeneratore OS4, ed a parità di ingombro, con l'installazione dei restanti 4 aerogeneratori di potenza unitaria di 7,2 MW, per complessivi 28,8 MW, fatte salve le prescrizioni di cui alle specifiche condizioni ambientali un impianto agrifotovoltaico, denominato "Ecovoltaico Nurra" e delle relative opere di connessione, sito nel comune di Sassari (SS), in località "Guanne Abbas" ed "Elighe longu"

e delle relative opere di connessione, sito nel comune di Sassari (SS), in località "Guanne Abbas" ed "Elighe longu" un impianto fotovoltaico, denominato "Cacip_25", comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nel comune di Uta (CA), in località Macchiareddu

comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nel comune di Uta (CA), in località Macchiareddu un impianto eolico, denominato "Parco eolico Samassi - Serrenti" costituito da 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, da realizzarsi nei comuni di Samassi (SU) e Serrenti (SU), con stazione di trasformazione nel comune di Sanluri (SU) ed opere accessorie nei comuni di Samassi (SU), Serrenti (SU), Furtei (SU) e Sanluri (SU)

costituito da 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, da realizzarsi nei comuni di Samassi (SU) e Serrenti (SU), con stazione di trasformazione nel comune di Sanluri (SU) ed opere accessorie nei comuni di Samassi (SU), Serrenti (SU), Furtei (SU) e Sanluri (SU) un impianto agrivoltaico denominato "Sassari 2", di potenza pari a 25 MW, integrato con un sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel comune di Sassari, in località Campanedda

di potenza pari a 25 MW, integrato con un sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel comune di Sassari, in località Campanedda un impianto fotovoltaico a terra, di potenza nominale pari a 99,9908 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Villasor (SU), località "Saltu Bia Montis"

un parco eolico, denominato "Nuraxeddu", composto da 25 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a circa 5,3 MW e delle relative opere connesse, nei comuni di Esterzili (SU), Escalaplano (SU) e Seui (SU)

composto da 25 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a circa 5,3 MW e delle relative opere connesse, nei comuni di Esterzili (SU), Escalaplano (SU) e Seui (SU) un parco eolico, denominato "Amistade", composto da 17 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a circa 6,2 MW, nei comuni di Esterzili (SU) ed Escalaplano (SU), e delle relative opere connesse da realizzarsi anche nei comuni di Seui, Goni, Siurgius Donigala, Senorbi, Suelli, Selegos, Guamaggiore, Guasila, Segariu, Furtei e Sanluri

composto da 17 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a circa 6,2 MW, nei comuni di Esterzili (SU) ed Escalaplano (SU), e delle relative opere connesse da realizzarsi anche nei comuni di Seui, Goni, Siurgius Donigala, Senorbi, Suelli, Selegos, Guamaggiore, Guasila, Segariu, Furtei e Sanluri un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare nel comune di Sassari (SS) denominato "Nurra 1" della potenza nominale 67,5402 MWp

della potenza nominale 67,5402 MWp un progetto “Impianto eolico di Telti” della potenza di 54 MW con opere di connessione alla RTN nei comuni di Telti e Calangianus (SS)

della potenza di 54 MW con opere di connessione alla RTN nei comuni di Telti e Calangianus (SS) un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare nel comune di Sassari (SS) denominato “Nurra” della potenza nominale di 35 MW

della potenza nominale di 35 MW un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato “Serramanna 2”, di potenza nominale pari a 27,1362 MW, da realizzarsi nel comune di Serramanna (SU)

un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato “Fattoria Solare Sa Pedrera” da realizzarsi nel comune di San Gavino Monreale (SU)

da realizzarsi nel comune di San Gavino Monreale (SU) un impianto agrovoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato “Villasor” da realizzarsi nel comune di Villasor (SU)

da realizzarsi nel comune di Villasor (SU) un impianto eolico da realizzarsi in Sardegna, nei comuni di Nughedu San Nicolò (SS), Ittireddu (SS), Bonorva (SS) e Mores (SS) con opere di connessione e infrastrutture necessarie site nei medesimi comuni

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