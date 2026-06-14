Altro pomeriggio di fuoco in Sardegna, con una serie di chiamate e richieste di intervento a Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione civile, barracelli e volontari dal nord al sud. Sono 13 le emergenze solo nel sud dell’Isola, con la situazione di maggior allarme a Nuraminis, dove sono in azione due canadair provenienti da Ciampino.

A Sassari un incendio è divampato nel quartiere di Sant’Orsola, con le fiamme che hanno interessato un tratto esteso di vegetazione in via Spanu Satta e con il timore che il fuoco potesse arrivare fino alle case. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i barracelli e la Forestale. Per spegnere il rogo gli operatori hanno impiegato oltre un’ora.

Fiamme anche a Siniscola, in località Spiaggia S’Aliterru, dove il corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi di Anela e Fenosu.

E ancora fuoco anche in agro del comune di Bonnanaro, nel Sassarese, in località Funtana Peideru. Sul posto l’intervento del corpo forestale con il supporto di un elicottero proveniente dalla base di Anela.

Due canadair e due elicotteri del corpo forestale in volo a Nuraminis, dove le fiamme hanno aggredito le campagne verso Monastir. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco supportate da un’autobotte 4x4 e da diverse squadre di volontari inviati dalla Protezione civile regionale. Allarmi e operazioni di spegnimento in corso anche a Villaspeciosa e Serramanna.

A Tuili corpo forestale in azione con un elicottero in località Serra Iddas. A Quartu un rogo si è sviluppato nelle campagne di “Is Meris”, divorando sterpaglie e macchia mediterranea. Immediato l'allarme e l'intervento dei volontari del Nos di Quartu, del Vab Sinnai, del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco, che hanno già domato le fiamme e avviato le operazioni di bonifica.

(Unioneonline)

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