"Anche oggi, domenica 14 giugno, il porto di Cala Gavetta è purtroppo chiuso. Per la seconda domenica consecutiva, quello che dovrebbe essere il biglietto da visita della nostra città per i diportisti non garantisce alcun servizio". Una situazione che ha spinto Mauro Bittu, che nella vita fa il ristoratore, a intervenire pubblicamente sul tema della portualità cittadina. "La gestione degli ormeggi e la portualità in generale sono temi fondamentali per una comunità come la nostra, che punta (o dovrebbe puntare) tutto sul turismo”, ha scritto Bittu, esponente politico di lungo corso dell'area di centrosinistra, già assessore nella giunta Comiti, ex componente del Consiglio direttivo del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e candidato alle ultime elezioni regionali nella lista di Renato Soru.

Nel suo intervento, Bittu - che per un certo periodo sembrava dovesse candidarsi con la lista del sindaco uscente, Fabio Lai - sottolinea la forte presenza di imbarcazioni nell'arcipelago in queste settimane e osserva come l'impossibilità di offrire servizi e ormeggi nel principale scalo cittadino rischi di tradursi in una perdita di opportunità economiche per il territorio.

La questione si inserisce però in una fase particolare della vita amministrativa cittadina. Dopo le recenti elezioni comunali, infatti, il sindaco Fabio Lai è attualmente l'unico organo pienamente operativo in attesa dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale. La seduta di convalida degli eletti è stata convocata per il prossimo 17 giugno e in quella occasione il primo cittadino dovrebbe comunicare la composizione della nuova giunta e l'assegnazione delle deleghe assessoriali, compresa quella relativa alla portualità.

Secondo le indiscrezioni circolate negli ambienti politici cittadini, dovrebbero essere confermati gli assessori uscenti Federica Porcu, risultata la candidata più votata alle elezioni, Adriano Greco, Stefania Terrazzoni, Valerio Pisano (che proprio alla portualità era assessore nel precedente mandato amministrativo). In giunta dovrebbe inoltre entrare Luca Falchi, che prenderebbe il posto di Gianvincenzo Belli, il quale non si è ricandidato. Una composizione che, almeno nelle intenzioni attuali, dovrebbe caratterizzare la prima fase della nuova amministrazione.

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