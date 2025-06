Il mare più bello d’Italia è in Sardegna, a Domus De Maria dove è nata nel 2024 l'area marina protetta Capo Spartivento. Questo comune guida la classifica delle 20 località marittime a cinque vele premiate da Legambiente e Touring Club Italiano per sostenibilità ambientale, turismo dolce, valorizzazione del territorio e tutela della biodiversità e descritte nella Guida "Il mare più bello 2025". La guida indica anche dieci località di laghi a Cinque vele.

Al secondo posto per il mare libero dall'overtourism c'è la cilentana Pollica, seguita in ordine di classifica da Nardò, in provincia di Lecce, dalla sarda Baunei (Nuoro) e da San Giovanni a Piro (Sa). A livello regionale la Sardegna si conferma anche quest'anno la regione con più realtà premiate, ben 6 comuni di mare a cinque vele (tra cui anche Cabras, San Teodoro, S. Teresa di Gallura e Posada) seguita dalla Puglia con cinque comuni (Nardò, Otranto, Melendugno, Vieste e Gallipoli) dalla Toscana con quattro e da Liguria e Campania. Mete tradizionali del turismo balneare come la Sicilia o l'Emilia Romagna non hanno località premiate.

Sul fronte laghi, quello di Molveno, in Trentino-Alto-Adige, anche nel 2025 guida classifica, seguito dal lago di Monticolo ad Appiano sulla strada del Vino (Bz) e dal lago di Avigliana Grande (To).

